Реакция Камиллы Паркер-Боулз и Кейт Миддлтон на возвращение принца Гарри: такого никто не ожидал

Принц Гарри в ближайшие дни вернется в Британию. Он прилетит один. Меган Маркл решила повременить с визитом из-за отказа дворца предоставить ей и детям особую охрану.

При этом не исключается, что позже на неделе герцогиня с сыном и дочерью все же присоединятся к Гарри в Бирмингеме в рамках мероприятий, посвящённых "Играм непокоренных". Якобы принц должен убедить отца, выделить его семье телохранителей.

На этом фоне продолжаются разговоры о возможном примирении между королём Карлом III и Сассекскими. По мнению эксперта по языку тела Инбаал Хонигман, приезд Гарри и Меган может стать важным шагом к восстановлению отношений с королевской семьёй, в том числе с Камиллой Паркер-Боулз и Кейт Миддлтон. Реакция принцессы и королевы на родственников-американцев будет совсем не такой, как ожидали многие.

"Если Сассексы привезут с собой съёмочную группу, они растратят последние остатки доброжелательности монарха. Нынешние представители королевской семьи, особенно женщины, готовы проявить великодушие по отношению к Гарри и Меган и позволить им быть самими собой. Камилла и Кэтрин не хотят осуждать супругов — они просто надеются, что драмы станет меньше", — заявила в беседе с Express эксперт.

Уильям при этом настроен совсем иначе. Обида на младшего брата слишком глубоко засела в его сердце. "Он относится к ситуации со скепсисом и не до конца доверяет мотивам Гарри и Меган. Если во время визита появится съёмочная группа Netflix, это значительно уменьшит шансы Сассексов восстановить отношения с семьёй. Это лишь укрепит убеждённость в том, что Гарри и Меган приехали не ради семейного примирения, а ради нового коммерческого проекта", — отметила Хонигман.