Хакеры взломали 80 тысяч компьютеров правительственных ведомств Британии

Уязвимость одного ключевых членов НАТО - Великобритании - снова обсуждают сегодня мировые СМИ. Сотни тысяч секретных материалов вот-вот станут достоянием общественности благодаря действиям группы хакеров.

Им удалось взломать 80 тысяч компьютеров правительственных ведомств. Как сообщает издание "Телеграф", большая часть полученной информации относится к Министерству иностранных дел.

Это адреса электронной почты, пароли, личные данные сотрудников зарубежных миссий. Хакерам удалось проникнуть и в закрытые базы Национальной службы здравоохранения, ряда медицинских и энергетических компаний. Всё это ставит под угрозу безопасность королевства. Взломщики предлагают передать полученные данные тем, кто заплатит за них около 60 тысяч долларов.