Брат раскрыл детали борьбы Кейт Миддлтон с раком

На днях Кейт Миддлтон приняла участие в сложном челлендже - восхождении на самые высокие горы Англии, Шотландии и Уэльса. Сделала она это, чтобы привлечь внимание к жизни после онкологических диагнозов и собрать средства для Королевской больницы Марсден, где сама проходила лечение.

Отметим, что британская королевская семья предпочитает не распространяться о борьбе Кейт Миддлтон с раком. Сама Кэтрин об этом тоже не любит лишний раз говорить. Но тут вдруг разоткровенничался ее брат Джеймс.

В частности, он сообщил, что даже в больнице Кейт не теряла надежду. Она строила планы и мечтала. При этом рядом с ней был и Джеймс. Они много разговаривали, родственник как мог поддерживал сестру и уверял, что ее планы обязательно осуществятся. Так и случилось.

"Два года назад я сказал тебе, что мы вместе покорим эту вершину. Мы мечтали о восхождениях, пока ты была в больнице, и говорили о том, какой невероятной целительной силой обладает природа — как для тела, так и для души... Видеть твой путь — это настоящее вдохновение. Твоя сила, стойкость и решимость — и всё это при том, что ты остаешься потрясающей мамой, женой, дочерью и сестрой, — вдохновляют меня и многих других каждый день. Оставайся такой, какая ты есть", - в своем блоге обратился к Кейт Джеймс, признавшись, что очень гордится сестрой.

Отметим, что Кэтрин и Уильям поделились фотографиями с восхождения. Так, после этого приключения будущую королеву Великобритании ждала вся семья. Их трогательное воссоединение, поздравления и объятия запечатлели на камеру.

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В настоящий момент Кейт Миддлтон находится в ремиссии. Она тщательно следит за здоровьем, регулярно проверяется и старается не рисковать, однако в полной мере выполняет свои королевские обязанности.

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