Москвичам объяснили, когда "огуречные" дожди сменятся теплом

Затяжные дожди, которые получили название "огуречные", будут поливать Москву и Подмосковье в ближайшую неделю. Об этом предупредил в понедельник, 6 июля, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, которого цитирует РИА Новости, аномальные ливни, которые в первые июльские выходные принесли на Русскую равнину прохладу и местами больше половины месячной нормы осадков, станут "прологом к состоянию воздушного океана и на предстоящую семидневку".

Тишковец уточнил, что "огуречные" дожди — это старинное русское название для затяжных прохладных осадков в середине лета, когда наливаются огурцы. Такие дожди считались полезными для урожая, но некомфортными для людей.

Специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин подтвердил в интервью "360.ru", что в Москве и Подмосковье очередная рабочая неделя начнется с пасмурной погоды, дождей и гроз. Однако уже к середине пятидневки начнут появляться прояснения, а в пятницу, 10 июля, из-за облаков выглянет солнце. Не исключено, что в случае продолжительных прояснений воздух прогреется до 30 градусов.

В понедельник, 6 июля, синоптики обещают москвичам облачную погоду с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах прогнозируется гроза. Столбики термометров днем поднимутся до 21-23 градусов, а в ночь на вторник может похолодать до 13 градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет немного снижено — до 740 миллиметров ртутного столба.