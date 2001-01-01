"Люсе нравился мой жених, а впоследствии — муж": как Гурченко пыталась увести возлюбленного у подруги

Людмилу Гурченко считали первой красавицей советского кино. Многие женщины ей завидовали, поэтому подруг у народной артистки СССР практически не было. А те немногие, что приятельствовали с Гурченко, отмечали ее тяжелый характер.

Так, Инна Выходцева едва не лишилась жениха из-за подружки. Артистки познакомилась во время учебы во ВГИКе. Каждая из актрис была по-своему хороша. Гурченко — необычайно энергична, еще и одевалась шикарно. Выходцева в профиль напоминала античную статую.

Дружба со звездой фильма "Любовь и голуби" едва не рухнула, когда у Выходцевой вспыхнул роман со Львом Поляковым. Они случайно столкнулись в коридорах института кинематографии. Поляков тогда еще не имел громкой славы, главная роль в картине "Тени исчезают в полдень" пока была впереди.

Но женихом считался завидным. По красавцу вздыхали многие девушки. Выбрал же он Инну, причем с первого взгляда. Гурченко из страсти к конкуренции немедленно начала испытывать на Полякове свои женские чары. Даже говорила об Инне Льву: "Ну что ты выбрал эту зачуху?" Выходцева о стараниях подруги узнала.

"Я Люсю потом прямо спросила: "Подруга, ты правда говорила такое про меня?" — "Да, говорила". Ну ладно, думаю, хорошо, что хоть не врет. Да и на "зачуху" я не обиделась. По сравнению с Люсей "зачухами" и серыми мышками были все", — вспоминала позже Инна Николаевна.

Людмила Марковна имела осиную талию, своими руками шила наряды, о каких другие могли только мечтать. Однако Полякову была нужна только Выходцева.

Он женился на Инне Николаевне и прожил с ней долгие годы, до конца своих дней. Скончался в 2001-м от инсульта. Незадолго до этого единственный сын актерской пары бесследно пропал. 39-летнего Никиту Львовича Полякова, переводчика по профессии, так и не нашли ни живым, ни мертвым после цунами в Доминиканской республике. Инна Николаевна осталась одна.

Свои последние дни Выходцева провела в Доме ветеранов сцены им. Яблочкиной. Актриса умерла под Новый год в 2024-м. Ей было 90 лет.