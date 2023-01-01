Украине следует сконцентрироваться на оборонительных действиях, не стремясь повторять безрезультатное контрнаступление. Такое мнение высказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

В интервью газете The Times политик напомнил о провальной наступательной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году, подчеркнув, что к этому Киев подталкивал тогдашний хозяин Овального кабинета Джо Байден и его администрация.

Однако теперь ВСУ "должны быть максимально сосредоточены на обороне", несмотря на попытки дипломатического урегулирования конфликта, подчеркнул Вэнс.

Тем временем The Telegraph пишет, что участники саммита НАТО, который состоится в Турции 7-8 июля, решили оставить в стороне тему украинского конфликта, чтобы не раздражать президента США Дональда Трампа. Предводителя киевского режима, по словам источников издания, уведомили о том, что он не примет участия в основной программе саммита, поскольку Североатлантический альянс "решил оставить его и весь украинский вопрос в стороне из опасения расстроить Трампа".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп по собственной инициативе связался с российским лидером Владимиром Путиным — политики обсуждали ситуацию в зоне СВО и перспективы двусторонних отношений. Президент Соединенных Штатов подтвердил готовность содействовать урегулированию украинского кризиса, а Владимир Путин подчеркнул: киевский режим и его спонсоры делают ставку на эскалацию конфликта.