Недавно Ольга Бузова выписалась из клиники, в которой провела последние несколько дней. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" травмировалась в собственной квартире, ей даже провели операцию.

Несмотря на травму, поющая ведущая умудрялась работать. Так, она сбежала из клиники, чтобы выступить на сцене и провести кастинг для своего шоу, а еще отметилась на корпоративе, куда ей даже пришлось лететь на самолете.

Недавно, впрочем, Ольга Бузова объявила, что травма дает о себе знать и она больше не в состоянии активничать, поэтому звезда "Дома-2" решила сделать перерыв и отдохнуть.

Однако не все верят в тяжесть диагноза Бузовой. Так, своими сомнениями поделился актер Станислав Садальский. "Ольге Бузовой сыграть хромого человека без актерской школы непросто: дело не только в самой хромоте, но и в том, чтобы надо выглядеть естественно, а не нарочито. Что усложняет задачу неумёхе Бузовой?!" - задался вопросом артист в своем официальном телеграм-канале.

Далее он сам же и ответил на него. "Ольге нужно не просто имитировать, а оправдать движение. Хромота — это не просто "подволакивать ногу": она влияет на баланс, на то, как человек берет предметы, садится, поворачивается. Без актёрской базы сложно выстроить эту логику поведения", - рассуждает актер.

В заключение Садальский заявил, что Бузова "переигрывает", делая дефект слишком заметным, поэтому смотрится "карикатурно".

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