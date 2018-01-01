Куда пропала красавица Оксана Воеводина после скандального развода с королем Малайзии

Оксана Воеводина прославилась на весь мир в 2018 году, когда стала женой короля Малайзии Мухаммада V. Модель из Таганрога, казалось, воплотила мечту тысяч девушек. Но сказка не случилась.

После свадьбы Оксана забеременела, а уже в 2019-м грянул развод. Король не признал ребенка от россиянки. При этом близкие знакомые обладательницы титула "Мисс Москва" рассказывали, что причиной разлада в семье стали измены со стороны самого Мухаммада.

"Подробности я не вправе рассказывать, это личная история Оксаны. Да, была с его стороны измена. И не просто измена — предательство. Оксана до свадьбы с ним полтора года жила, они почти не расставались. Оксана думала, что она у Фариса единственная. И когда узнала, что у него еще кто-то был до нее и он до сих пор с этой женщиной поддерживает отношения, была потрясена. Заявила: "С тобой жить больше не буду". И первой предложила разводиться", — делилась приятельница Воеводиной.

После расставания с королем Оксана вернулась на Родину и продолжила модельную карьеру. В 2022-м она приняла решение переехать в Великобританию. Вместе с сыном Леоном, непризнанным наследником Мухаммада V, Воеводина перебралась в Лондон и сменила профессиональную сферу.

Модель активно ведет социальные сети. Она часто путешествует, любит спорт, пробуя себя в разных направления. Кроме того Оксана занимается бизнесом в области недвижимости. По словам королевы красоты, бывший муж никак не помогает ей поднимать Леона. Она самостоятельно закрывает все финансовые вопросы и старается лишний раз не рассказывать о том, какие приключения пережила в Малайзии.

"Бывший супруг не принимает никакого участия в воспитании Леона. Говоря "никакого", я имею в виду и финансовую сторону в том числе. Почему же я не рассказываю про свою работу? Ответ очень простой! Потому что я не смешиваю бизнес и карьеру со своей публичной жизнью. На мой взгляд, это непрофессионально. У меня в офисе даже не все знают, что я веду страницу и что у меня полмиллиона подписчиков. И про мою историю с Малайзией тоже не знают… А зачем? Мне сочувствие и жалость на работе не нужны!" — делилась Оксана несколько лет назад.