Меган Маркл не позволила Кейт Миддлтон встретиться с детьми

Совсем скоро Меган Маркл и принц Гарри приедут в Великобританию. Герцог и герцогиня Сассекские привезут с собой детей, чтобы познакомить их с королевскими родственниками. Ожидается, что Меган будет сопровождать принца Гарри на мероприятиях, посвященных обратному отсчету до старта "Игр непокоренных".

Сообщалось, что Кейт Миддлтон уговаривает супруга, принца Уильяма, встретиться с младшим братом. Отметим, что Уильям и Гарри уже несколько лет находятся в ссоре. По слухам, после откровений младшего брата старший категорически не хочет с ним иметь дело.

Однако когда стало известно о визите Гарри и Меган да еще с детьми в Великобританию, Кейт решила взять все в свои руки и попытаться наладить отношения. Такая возможность выпадает раз в несколько лет, считает Миддлтон. Кэтрин воспринимает встречу с родственниками как особенную и намерена приложить все усилия, чтобы завершить затянувшийся конфликт.

Однако теперь появилась информация, что Меган передумала приезжать в Лондон с сыном Арчи и дочкой Лилибет. Причина в том, что семье якобы не предоставили полицейскую охрану за счет налогоплательщиков.

Но все же у Кейт Миддлтон остался шанс увидеть Арчи и Лилибет. ВВС уточняет, что Меган и дети присоединятся к Гарри позже на этой неделе, когда пятидневная поездка принца переместится в Бирмингем для продвижения "Игр непокоренных".

Меж тем точно известно, что принц Гарри принял предложение отца, монарха Карла III, погостить в королевской резиденции на время своего пребывания в Лондоне.

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