В Москве проходит финал конкурса "Это у нас семейное"

Участники от мала до велика из разных регионов страны борются в эти дни в Москве в финале конкурса "Это у нас семейное". Соревнуются 330 команд - в каждой три поколения родственников. Некоторые пары отметили уже 50-летний юбилей совместной жизни.

В интеллектуальных, творческих и спортивных испытаниях необходимо продемонстрировать ловкость и эрудицию. И самое главное - взаимопонимание между детьми и родителями. Победителей ждут призы - денежные сертификаты, которые можно потратить на улучшение жилищных условий, и большое семейное путешествие.

Конкурс направлен на поддержку традиционных ценностей. Это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Это самый народный конкурс. Он действительно на президентской платформе самый масштабный и самый народный. Все однозначно говорят, с кем бы ни общался, говорят об одном, что самый главный приз - это наша крепкая любящая сильная семья. Вы знаете, мы сегодня предположили с рядом семей о том, что это всё про Россию. Крепкая любящая сильная Россия - это и есть Россия, семья семей", - отметил Андрей Бетин, генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор мастерской управления "Сенеж".