Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Сегодня отмечается День архитектора. В честь праздника мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды за лучшие градостроительные решения. Всего отобрали 26 номинантов. Одни представили проекты жилых домов по программе реновации, стараясь сделать каждый квартал уникальным. Другие потратили годы на то, чтобы придумать дизайн для станции метро.

Благодаря им столица с каждым годом становится все ярче и красивее. Многие их здания - уже архитектурные символы Москвы. Сегодня в Мраморном зале мэрии - авторы проектов станций, офисных зданий, школ, университетов, жилых домов. Достижения этих людей в области архитектуры и градостроения признаны выдающимися.

"С профессиональным праздником – с Днем архитектора. Наверное, единственный праздник в стране, который по понедельникам празднуют. Видимо, вы и без этого очень счастливые люди, которым довелось судьбой вашим стремлением создавать архитектурный облик городов, страны на века. Мало кому дается такая возможность", – сказал Собянин.

Сегодня одна из приоритетных целей развития города - строительство новых и высокотехнологичных площадей для дошкольного, среднего и высшего образования. Ежегодно в столице открываются современные детские сады, школы. Обновляются университеты. Не так давно в МГУ открылся кластер "Ломоносов". Это площадка для ведущих научных стартапов. В Бауманском университете появились инновационные корпуса и общежитие. Теперь на очереди Московский архитектурный институт - проект признан лучшим в номинации "Объекты высшего образования". Облик нового здания - сочетание традиций прошлого и современных веяний. Авторы называют это решение смелым и необычным. Такими должны быть и сами идеи студентов архитектурного института.

"Это диалог двух форм, одна современная форма находится в динамике и постоянной трансформации, нацеленной на диалог с будущим, а второй объем - некий слепок исторического здания", - отметил Иван Греков, руководитель архитектурного бюро.

Почетные награды сегодня получил и коллектив, разработавший дизайн станции "Народное ополчение" Рублево-Архангельской линии метро. Над проектом трудились в течение шести лет. Несколько раз полностью меняли концепцию, пока не нашли наиболее оптимальное и выдержанное решение. Основной акцент здесь на ярко освещенных колоннах, переходящих в своды зала.

"Сейчас станция находится на финальном этапе реализации. В общем-то скоро планируется ее открытие. Образ, с одной стороны, является продолжением традиций вековых московского метро и в архитектуре, и в пространственном решении. А с другой - это перекличка с идеями двадцать первого века", - отметил Андрей Асадов, генеральный директор архитектурного бюро Асадова.

Среди награжденных и авторы проектов жилых домов по программе реновации. Каждый квартал - уникальный, а главное - продуманный до мелочей. В новостройках есть все самое необходимое для комфортной жизни. Людям фактически остается просто заехать в новую квартиру. Всего же победителями стали 12 проектов в девяти номинациях.