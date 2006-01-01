В Москве стартовала реставрация фасадов здания комбината газеты "Правда"

Большие баннеры скрывают "Правду" - комбинат на одноименной улице и один из самых узнаваемых памятников конструктивизма. На защитных полотнах - связанная со зданием эпоха в истории советской журналистики - главные редакторы и герои публикаций. Говорят, по этим лестницам поднимались все руководители страны - от Сталина до Горбачева. А теперь сюда пришли реставраторы.

"У здания сложная судьба, оно действительно несколько десятилетий и пустовало, и разрушалось, и были в нем пожары. Здесь очень сложная работа. Это здание - это такой очень характерный, чистый пример конструктивистской функционально-осмысленной архитектуры. В центре внимания которой был человек", - отметил Алексей Гинзбург, реставратор.

Поэтому лаконичные фасады, ленточные окна и стеклянные эркеры - они дают больше света. Здание было построено в начале 30-х годов прошлого столетия. Это был первый в стране комбинат полного цикла производства газет. Здесь создавали и печатали главную газету государства "Правду" и другие издания.

"Мы заходим в один из залов редколлегии комбината "Правды", это зал журнала "Крокодил", который карикатуры публиковал. Здесь виден интерьер, здесь видны совершенно удивительные мраморные колонны. Всего здесь в здании 11 разных видов оселкового мрамора, которым отделаны колонны круглые и пилоны на стенах", - пояснил Олег Дедков, управляющий партнёр проекта "Дом Правды".

В интерьерах царила роскошь - использовались самые дорогие материалы и эксклюзивные решения - это были "дворцы для народа" с лепниной и богатой отделкой. Не случайно сходство с первыми станциями московского метро - их проектировал этот же коллектив.

Над интерьерами комбината работала группа художников мастерской № 12, которая для каждого цеха разработала индивидуальный дизайн. Помещения отличались цветом стен, мебелью и даже формой светильников. Здание было признано объектом культурного наследия регионального значения. В 2006-м случился сильный пожар, после которого комбинат опустел на 20 лет.

"Долгое время данный объект требовал качественной реставрации и постепенно приходил в упадок. Но в настоящее время по объекту нашелся собственник, который организовал начало проведения реставрационных работ", - сообщил Олег Голосной, заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы.

Все работы - под контролем Департамента культурного наследия Москвы. Сейчас специалисты расчищают фасады и укрепляют несущие конструкции - для этого балки и колонны обернуты в полиэтилен.

"Это специальный способ лечения бетона. Специальные материалы, таксотропные составы отечественные, очень высокой прочности, которые возвращают бетону его изначальные несущие характеристики", - рассказал Олег Дедков.

В ближайшие годы специалисты восстановят уникальные интерьеры и фасады здания, которое благодаря особому составу штукатурки искрилось на солнце. И когда баннеры уберут, москвичи узнают "Правду" - такой, как ее задумывали почти столетие назад.