Оставшийся без лапы медвежонок Арбузик весит меньше 20 кг, но набирается сил

Встречая гостей, Арбузик сначала демонстрирует зубы - напоминает, что он настоящий медведь! А затем, уже расположившись к нам, показывает страшную зияющую рану на задней лапе. Она у него теперь одна. Левую, почти оторванную, со страшным старым открытым переломом, с костью наголо - врачам пришлось ампутировать, чтобы спасти мишке жизнь.

"Очень страшно, кость уже гнила, и ничего бы там естественным образом не заросло, поэтому, к сожалению, это был единственный выход прекратить общую интоксикацию организма, убрав очаг воспаления и то, что приносило ему огромное количество боли", - рассказал Виктор Агафонов, директор парка диких животных "Земля Прайда".

Сейчас полуторагодовалый медвежонок очень истощен и весит всего 19 килограммов - вдвое меньше сверстников. Ту самую, почти оторванную то ли капканом, то ли колесами автомобиля лапу, он почти месяц волочил за собой, испытывая невероятную боль. Раненого мишутку обнаружили в горах Сочи, на Красной поляне. Туда он вышел за помощью - к людям.

Однако помощь горемыка получил не сразу, а только когда приполз на пункт охраны Минтранса. Там мишке дали еды, воды и обратились к специалистам. Сотрудники "Земли Прайда" нашли его под цистернами, еле живого - ходить он уже не мог. Еще по дороге в Москву подключили капельницы. Не сразу - но мишка начал есть.

Так он стал Арбузиком. Кстати, на "Земле Прайда" это уже традиция: так два года назад здесь появилась медведица Груша из Северной Осетии. Ей тоже были вынуждены ампутировать лапу, и сегодня она уверенно ходит и активно играет с сородичами. А Арбузик - пока на карантине. По расписанию - лекарства, капельницы и четырёхразовое питание.

"Характер у него очень импульсивный, он такой молодец, конечно, очень деловой, своенравный, знает себе цену, не готов на обработку, если он сам этого не решил ... Очень характерный молодой человек, который действительно хочет жить", - рассказал Виктор Агафонов.

Когда поправится и наберется сил, Арбузик тоже присоединится к большой медвежьей семье. В "Земле Прайда" косолапые живут в огромном вольере со множеством аттракционов, в жару с удовольствием резвятся в озере.

А историю этих медвежат мы рассказывали весной: в конце марта они оказались здесь совсем крохами - каждый весил полтора килограмма - меньше новорожденного ребенка! Сегодня Калинка и Морсик заметно окрепли, подросли и с любопытством изучают мир и людей. И Арбузик к концу съёмки уже с удовольствием позирует перед камерами. Здесь его история только начинается.