Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесенный в июне по Музею обороны Севастополя, был детально спланированной провокацией Великобритании. Об этом рассказали в понедельник, 6 июля, в Службе внешней разведки России (СВР).

Как уточняет спецслужба, украинские военнослужащие готовили дроны и запускали их, а полетные задания в системы вооружений загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников. При этом ВСУ, вероятно, даже не знали об истинной цели атаки.

Активная поддержка Лондоном киевского режима объясняется тем, что украинский конфликт в туманном Альбионе воспринимают как попытку реванша за провалившийся в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России, отметили в СВР.

Несмотря ни на что, британцам придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя и другие варварские преступления против народов России и Украины, цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин отмечал, что Великобритания стремится добиться приостановки боевых действий на Украине, поскольку в это время из страны "будут лепить "стального дикобраза". Это означает приведение киевского режима "в такую позицию, при которой они ни на что не будут соглашаться, при этом их будут подпирать союзники по НАТО".

Король Великобритании Карл III, выступая с тронной речью перед Палатой лордов, заверил, что Лондон продолжит поддерживать Украину и ее "мужественный народ", а также наращивать свои расходы на оборону в рамках обязательств перед партнерами по НАТО.