Россиянам объяснили, как увидеть "микросолнце"

В понедельник, 6 июля, Земля будет проходить наиболее отдаленную от Солнца точку своей орбиты. Из-за этого светило будет казаться меньше обычного.

Как рассказали в пресс-службе Московского планетария, расстояние между Землей и Солнцем меняется примерно на 3% в течение года. 6 июля этот показатель достигнет 152 093 251 километра.

Из-за максимально возможной удаленности видимый диаметр Солнца в этот день будет самым маленьким в году — 31 угловая минута и 31 угловая секунда. Это явление можно назвать "микросолнцем".

Однако, предупредили эксперты, визуально увидеть разницу можно будет разве что на профессиональных фотоснимках Солнца, сделанных 6 июля и в предыдущие дни, сообщает ТАСС.

В июне россиянам выпал шанс увидеть микролуние. Старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко пояснила, что это полнолуние, совпадающее с нахождением Луны вблизи самой удаленной от Земли точки ее орбиты (апогей). Это явлении оказывается нагляднее всего, если снимать Луну на камеру с одинаковым фокусным расстоянием.

Тем временем Московский планетарий таким образом возрождает "Научный звездный театр", который появился здесь еще в 1937 году. Научный директор Московского Планетария Фаина Рублёва отметила, что специально для этого была написана и поставлена пьеса "Коперник". Это полнокупольный мультимедийный проект — взаимодействие артиста с видеоартом, проекцией и музыкой.