"Единая Россия" передала ЦИК документы для выборов в Госдуму

Партия "Единая Россия" сегодня передала Центральной избирательной комиссии документы для регистрации кандидатов на выборы в Госдуму 9-го созыва.

В федеральном списке - 400 человек. И ещё 225 претендентов по одномандатным округам. Люди самых разных профессий. Это и участники специальной военной операции, инженеры, врачи, учителя, а также волонтёры.

Кандидатуры утвердили на съезде партии "Единая Россия" в конце прошлого месяца. Ранее документы для заверения списков на выборы подали ЛДПР, КПРФ, "Партия пенсионеров" и объединение "Яблоко".

Регистрация в Центризбиркоме завершится 16 августа. А сами выборы в Госдуму девятого созыва пройдут в сентябре. Голосование продлится три дня - с 18-го числа по 20-е.