"Приняла решение уйти": сенсационное признание Марии Порошиной после свадьбы с Ярославом Бойко

Мария Порошина о личной жизни предпочитает не распространяться. Но в этот раз популярная актриса сделала исключение.

Артистка рассказала о своих детях. Напомним, от актера Гоши Куценко у Марии есть дочь Полина. В браке с артистом Ильей Древновым она родила троих детей: Серафиму, Аграфену и Глафиру. А также у нее есть сын Андрей. Кто является его отцом, точно неизвестно, но в Сети судачат, что это актер Ярослав Бойко.

Так, Мария Порошина похвасталась, что старшая наследница успешно играет в театре, снимается и преподает актерское мастерство. Кроме Полины, артисткой стала и дочь Аграфена.

А вот другие дети выбрали для себя иной путь. В частности, Серафима решила учиться на продюсера. "Сима отучилась год на актерском, у замечательного педагога. А потом приняла решение уйти. И сейчас учится на продюсера... Я рада, что Сима не побоялась изменить свой путь, чтобы найти то дело, которое ей нравится", - сообщила Порошина.

Младшая дочь Глафира, которой десять лет, пока ходит в школу и посещает множество кружков. То же касается и семилетнего Андрея, которого в семье называют профессором за его серьезность, любознательность и внимательность. По словам артистки, он обожает учиться.

Примечательно, что все дети Порошиной занимаются музыкой. "Очень важно, чтобы ребенок сам выбрал путь. Тогда идти по нему он будет с удовольствием и свернет горы", - заключила актриса.

Кроме того, Мария Порошина сообщила сенсационную новость. В последнее время кино, благодаря которому она и прославилась, отошло на второй план, теперь артистку можно скорее увидеть в театре, передают "7 Дней".

Напомним, недавно стало известно о тайной свадьбе Марии Порошиной и Ярослава Бойко. Якобы актеры наконец официально оформили отношения после многолетнего романа. В близком окружении сообщили, что торжество прошло скромно, в узком кругу. Якобы поженились Порошина и Бойко еще в начале года. После свадьбы артисты стали жить у знаменитой актрисы.

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