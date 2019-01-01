Брухунова раскрыла три слова, которыми ее покорил Петросян

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян официально оформили отношения в конце 2019 года. К молодой помощнице юморист ушел от Елены Степаненко. Развод звезд "Смехопанорамы" был очень громким.

Роман Петросяна и Брухуновой многих шокировал из-за 44-летней разницы в возрасте. Народ не понимал, чем пенсионер мог покорить молодую красавицу. Спустя шесть лет брака Татьяна ответила на этот вопрос.

На своей странице в соцсети она показала, как проводит время с любимым. На фото юморист позировал за столиком в кафе с ярким коктейлем в руках и улыбался в камеру. Евгений Ваганович выглядел счастливым.

"Словарный запас идеального мужчины: люблю, куплю, поехали!" — заявила Брухунова.

Ранее Татьяна отмечала, что может позволить себе жить в удовольствие. В личном блоге она часто публикует кадры с отдыха. Одевается Брухунова исключительно в одежду люксовых брендов. А Евгений Петросян и рад баловать свою пятую жену. Юморист обожает Татьяну и часто преподносит ей цветы, водит по театрам и ресторанам.

Напомним, что молодая жена родила артистку двоих детей. Сейчас сыну пары Вагану шесть лет, а дочери Матильде два года.