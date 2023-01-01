Президент США Дональд Трамп демонстрирует достаточно последовательную позицию относительно украинского конфликта. Такое заявление сделал в понедельник, 6 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Этот комментарий последовал за очередным телефонным разговором глав двух государств, в ходе которого обсуждалась и ситуация на Украине. Как подчеркнул Песков, "измышления о том, что он (Трамп) якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности".

Официальный представитель Кремля назвал состоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа хорошей возможностью на высшем уровне донести до президента США позицию Москвы "от первого лица". Говорить о реакции на это американского лидера Песков не стал, предложил задать соответствующие вопросы представителям Вашингтона.

При этом пресс-секретарь президента России подтвердил, что у Путина и Трампа "есть понимание" относительно дальнейших контактов, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин раскрыл неизвестные прежде подробности саммита на Аляске, который состоялся в августе 2025 года. Российский лидер подчеркнул, что "никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине".

Между тем американский вице-президент Джей Ди Вэнс напомнил о провальной наступательной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году и заявил, что украинская армия должна воздерживаться от наступательных действий, сосредоточившись на обороне.