Песков разъяснил поручение Путина против подстрекателей к войне

Поручение президента России Владимира Путина проанализировать вовлеченность подстрекателей к продолжению боевых действий на Украине адресовано компетентным органам. На это указал в понедельник, 6 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующее распоряжение президента прозвучало 3 июля в ходе совещания в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки российских войск. Владимир Путин подчеркивал, что "должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине".

Как пояснил официальный представитель Кремля, это поручение дано Министерству обороны России, а также специальным службам, которые "обладают необходимой информацией о том, в какой степени другие стороны вовлечены в это подстрекательство" (цитаты по ТАСС).

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что людям, надеющимся на возвращение полуострова в состав Украины и приход украинских властей, необходимо понять: этого никогда не произойдет. Политик подчеркнул, что у него "позиция жесткая по отношению ко всем "ждунам", а также предупредил, что "вредить здесь никому не дам".

Между тем управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Свердловской области провело эксперимент, смоделировав условия и принципы вербовки потенциальных террористов и диверсантов. Выяснилось, что в российском обществе немало людей, готовых за деньги совершить любую работу, в том числе и диверсию.