Гороскоп на сегодня, 7 июля, для всех знаков зодиака

Овны

День подходит для учебы, коротких поездок, переписки и разговоров. Луна в вашем знаке добавит энергии, но не торопитесь с обещаниями - сначала уточните детали.

Тельцы

Финансовые вопросы лучше обсудить спокойно и по существу. Можно понять, куда разумнее вложить силы, что отложить на потом и какие расходы требуют пересмотра.

Близнецы

Сегодня вам будет легче заявить о себе, написать важное сообщение или убедить собеседника. Только не откладывайте документы и договоренности: ретроградный Меркурий любит путаницу.

Раки

День подходит для рутинных дел, здоровья и наведения порядка в планах. Не перегружайте себя, но сделайте то, что давно висело фоном и мешало спокойно двигаться дальше.

Львы

Время проявляться, общаться и выходить на публику. Переговоры, съемки, покупки, свидания или презентации пройдут лучше, если вы будете яркими, но не слишком напористыми.

Девы

На первый план выходят семейные дела и вопросы дома. Можно договориться с близкими, решить бытовую задачу или вдохновиться идеей небольшого обновления пространства.

Весы

Одно сообщение или разговор сегодня могут многое прояснить. Все, что связано с бумагами, транспортом, логистикой и договоренностями, лучше держать под контролем.

Скорпионы

Финансовые решения могут даваться легче обычного. День подходит для покупок, особенно если они связаны с комфортом, красотой или тем, что давно было нужно.

Стрельцы

Сегодня вы можете почувствовать себя заметнее и увереннее. Продвигайте идеи, говорите прямо и не прячьте энтузиазм - именно он поможет расположить к себе людей.

Козероги

День больше подходит для размышлений, чем для резких действий. Полезно записывать мысли, строить планы и прислушиваться к внутреннему голосу - он сегодня точнее обычного.

Водолеи

День хорош для общения, командных дел и продвижения своих идей. Поддержка может прийти неожиданно, поэтому не стесняйтесь рассказывать о том, что хотите сделать.

Рыбы

Рабочие идеи сегодня могут оказаться не только вдохновляющими, но и практичными. Хорошее время для разговора с руководством, презентации, собеседования или делового письма.