"Доярка из Хацапетовки" Евгения Осипова рассказала о свадьбе

Актриса Евгения Осипова прославилась после выхода на экраны многосерийного фильма "Доярка из Хацапетовки". Однако затем артистка пропала с радаров и возникла лишь сейчас.

Не так давно Евгения приняла участие в съемках передачи "Звезды под капельницей". Шоу было призвано спасти знаменитостей от алкогольной зависимости.

Впрочем, себя Осипова алкоголичкой не считает. "Выполнила все поставленные перед собой задачи, пообщалась со специалистами, которые реально помогают избавиться от зависимости, изучила этот вопрос... При этом сама я не алкоголичка, но склонность к зависимости у меня есть, и я все держу на контроле", - заявила артистка.

В конце мая Евгении Осиповой исполнилось 40 лет. К круглой дате она пришла в статусе разведенной женщины с детьми. По словам артистки, бывший супруг с наследниками не общается. Однако на личной жизни Евгения крест не ставит, передает "Мир новостей".

"В 40 лет уже трудно влюбиться. Раньше я с разбега бросалась в отношения, и у меня были невероятные романы, а сейчас тысячу раз подумаю и, скорее всего, откажусь. Не готова идти на компромиссы. Не секрет, что взрослые мужчины, как правило, женаты и не спешат разводиться. Если мужчина свободен в 40 лет, то нужно очень хорошо порыться в его прошлом... Впрочем, это не значит, что завтра, допустим, я не выйду замуж, все может быть, но пока не вижу вокруг себя достойных свободных мужчин. А разбивать семьи я - пас, вступать в отношения по расчету - ни за что на свете, и не хочу, чтобы меня использовали", - рассуждает Осипова.

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