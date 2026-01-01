Следственный комитет опубликовал новое заявление об Усольцевых: вот что показала экспертиза найденного в тайге предмета

28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы туристов не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых.

С 17 по 21 июня 2026 года поисковики еще раз обследовали район пропажи семьи. Спасатели прошли более 50 квадратных километров тайги в Красноярском крае, но наши лишь несколько незначительных предметов, их отправили на экспертизу. 6 июля Следственный комитет объявил, что показал анализ находки.

Найденным предметом оказалась палка для скандинавской ходьбы. "Да экспертиза завершена, генетического материала не обнаружено", — сообщили ТАСС в ведомстве, добавив, проведение дополнительных исследований по этой находке не планируется.

Отметим, что на днях сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал, что его не допускают к участию в поисковых работах. Молодой человек не планирует обращаться в суд для признания родственников умершими. Даниил верит, что его близкие вернутся домой.