Минувшей ночью Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки по территории России. Были задействованы 625 дронов, сообщили в российском Минобороны.

В военном ведомстве заявили, что 611 воздушных целей были уничтожены. Так, 147 дронов перехватили над Брянской областью, 72 дрона — над Ярославской, 64 — над Крымом, над Ленинградской и Белгородской областями — 48 и 43 соответственною. Еще 31 беспилотник был уничтожен над Калужской областью.

Основными целями ВСУ были объекты и логистические звенья гражданской топливно-энергетической инфраструктуры.

"Целью данной атаки было стремление Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре продемонстрировать своим спонсорам из европейских стран, в том числе в Великобритании, готовность за их деньги поражать с территории Украины гражданские объекты в Российской Федерации", - заявили в Минобороны.

В ответ на очередной налет ВСУ российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием по Украине. Целями стали предприятия ВПК, а также объекты ТЭК в Киеве, связанные с ВСУ.