Предводитель киевского режима Владимир Зеленский признал провал украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) при отражении нового массированного удара, нанесенного в ночь на понедельник, 6 июля, российскими бойцами.

После удара, который мэр Киева Виталий Кличко назвал самым массированным за все время, Зеленский рассказал, что ВСУ не сумели сбить ни одной запущенной ВС России баллистической ракеты.

Утративший легитимность президент Украины поспешил обвинить в этом западных спонсоров, заявив, что причина провала украинской системы ПВО "кроется именно в недостаточных поставках ракет-перехватчиков".

Интернет-пользователи восприняли жалобы Зеленского скептически. В Сети пишут, что "Украине тяжело проецировать образ побеждающей стороны, когда ей устраивают такую порку", а также советуют единственно возможный выход: "Хватит жаловаться и начни как-нибудь уже диалог с Россией" (цитаты по РИА Новости).

Ранее Министерство обороны России сообщало, что киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по российской территории с применением крылатых ракет большой дальности "Фламинго", реактивных систем залпового огня HIMARS и БПЛА большой дальности. Таким способом Владимир Зеленский хотел отвлечь внимание украинцев от катастрофического провала обороны ВСУ в Константиновке.

Россия при этом сохраняет приверженность дипломатическим методам урегулирования конфликта. В Кремле напомнили, что Зеленский может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. При этом киевскому режиму хорошо известно, о каких решениях идет речь.