Трагедия певицы Ирины Отиевой: почему ее возвращение на сцену невозможно

В 90-ые Ирина Отиева была одной из самых востребованных и популярных певиц отечественного шоу-бизнеса. Более того, ее называли золотым голосом джаза.

Однако в какой-то момент певица пропала с радаров. А несколько лет назад экс-возлюбленный пришел в студию шоу Андрея Малахова и забил тревогу. По его словам, Ирину Отиеву надо срочно спасать от алкогольной зависимости. Шоумен направил своих сотрудников в гости к артистке, чтобы узнать, как и чем она живет. Выяснилось, что от эффектной внешности певицы не осталось и следа. Она категорически отказалась возвращаться на сцену.

Недавно журналисты снова сняли Ирину Отиеву. Ее заметили в супермаркете с весьма интересными покупками. В корзинке артистки оказались две бутылки рома, несколько банок пива и грейпфрут. Это всколыхнуло новые разговоры о том, что прославленную артистку следует спасать.

Так, Лариса Долина заявила о готовности помочь коллеге. А вот Наталия Гулькина убеждена, что если человек сам не хочет спастись, то попытки окружения это сделать ни к чему не приведут. Кстати, тогда и Андрей Малахов хотел помочь певице. "Ира, давайте, что сделать? Клинику?" - "Нет". - "Новые красивые зубы? Дантист?" - "Нет". - "Парикмахер?" - "Нет". - "Деньги?" - "Нет"... Это выбор каждого. В данном случае мы сделали все, что могли", - развел руками телеведущий.

Знаменитый джазмен Игорь Бутман попытался понять, в чем трагедия невостребованности Ирины Отиевой. "Ирина очень талантливая. Но она не могла найти свои песни... А это тяжело пережить... Поэтому она как-то затерялась", - рассуждает музыкант.

Певец Сергей Беликов не исключает, что певица просто выгорела. "Это состояние, при котором уже ничего не хочется... А если бы и захотела вернуться, то не получится. Творческая форма потерялась. Если человек много лет толком не работает и если еще к тому же ведет образ жизни, связанный с алкоголем, то на что же тут можно рассчитывать? Рынок сейчас и так испытывает очень сильную конкуренцию. Очень много желающих себя проявить. Причем много молодых и талантливых артистов. И тут, уж извините за резкие слова, вышедший из формы возрастной артист никому не нужен", - анализирует исполнитель.

Сама Ирина Отиева категорически отказалась даже допускать мысль о возвращении на сцену. "Я не вернусь. Мне достаточно того, что меня оттуда сами убрали все кому не лень. Конечно, я никуда не вернусь. Совсем. Не хочется", - заявила певица "Миру новостей".

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