Собянин: Расширена программа финансовой поддержки патентования разработок

Столичные власти расширили программу финансовой поддержки патентования разработок в России, сообщил в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Как напомнил мэр, действует программа с апреля 2022 года. За это время было одобрено свыше 1,1 тысячи заявок инновационных компаний. Им оказана поддержка на общую сумму 318,9 миллиона рублей.

По словам главы города, теперь можно будет оказать поддержку московским компаниям в обеспечении правовой охраны их разработок в России. А также - увеличить их патентную активность.

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