Как сейчас выглядит могила Юлии Началовой: поклонники все еще несут охапки цветов

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Согласно официальной версии, исполнительница хита "Герой не моего романа" умерла от заражения крови и сердечной недостаточности. Певицу похоронили на Троекуровском кладбище столицы на участке № 17.

Вскоре на могиле артистки появился лаконичный памятник из черного камня. На обелиске – фотография с улыбающейся Началовой, даты жизни и строчка из ее детской песни: "Я взмахну крылом – и вверх, улечу под облака". Рядом – фигура ангела, игрушки, конфеты, лампадки.

Поклонники до сих пор несут своей любимице цветы и сувениры. Даже в летний зной на могиле Юлии стоят корзины и вазоны со свежими цветами.

Семья тщательно ухаживает за последним пристанищем артистки. У могилы поставили лавочку, чтобы поклонники могли присесть рядом. Иногда на Троекуровском можно застать небольшие компании, они тихо слушают песни Началовой у ее могилы, таким образом отдавая дань уважения.

Напомним, у Юлии Началовой осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. В 2024 году наследница знаменитостей поступила во ВГИК, окончив школу с золотой медалью. Сейчас Алдонина учится в мастерской народного артиста России Александра Михайлова. Вера мечтала попасть именно к этому педагогу.