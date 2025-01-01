Пенсии с 1 августа вырастут у нескольких категорий россиян

С 1 августа 2026 года в России пересчитают пенсионные выплаты представителям ряда категорий. Об этом рассказала в понедельник, 6 июля, аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Как уточнила эксперт в интервью агентству "Прайм", перерасчет коснется работающих пенсионеров, получателей накопительной пенсии, граждан, которым исполнилось 80 лет, а также бывших летчиков и шахтеров.

В частности, автоматическая индексация ожидает страховые пенсии работающих пенсионеров — тех, кто официально работал в 2025 году и заработал дополнительные пенсионные коэффициенты (ИПК) за счет взносов работодателя в Социальный фонд.

Кроме того, на 17,3% проиндексируют накопительные пенсии примерно 136 тысячам получателей. Для тех, кто участвовал в программе софинансирования или направлял на пенсию материнский капитал, прибавка составит 19,3%.

Наконец, вырастут пенсии у граждан, достигших возраста 80 лет в июле, будет пересчитана доплата к пенсии бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что российские власти продолжат осуществлять поддержку граждан старшего возраста и дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения. В частности, продолжится возобновленная 2025 года индексация пенсий работающим гражданам.

Тем временем заместитель главы думского комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что с 1 января 2027 года в России введут автоматическое назначение страховой пенсии по старости — гражданам не придется подавать заявления и лично посещать Социальный фонд. О назначении выплаты гражданина уведомят в течение трех рабочих дней.