В Госдуме предложили ужесточить требования к домашнему обучению

Думский комитет по просвещению предложил законодатель зафиксировать обязанность государства контролировать успеваемость детей, которые находятся на домашнем или на семейном обучении.

Как пишет "Коммерсантъ", поправки к закону "Об образовании", подготовленные в Брянской областной думе, нацелены на улучшение качества домашнего обучения детей. По данным Министерства просвещения России, в сентябре 2025 года из 18 миллионов детей, получающих среднее образование, на домашнем обучении находились 99,4 тысячи.

Действующий порядок домашнего обучения подразумевает, что ребенок не посещает школу — он учится дома с родителями или репетиторами, возможно использование специализированных онлайн-платформ. Такие ученики вправе проходить в школе промежуточную аттестацию, но четких формулировок закон не содержит. Авторы законодательной инициативы утверждают, что по этой причине многие дети на домашнем обучении не выполняют никаких проверочных работ — качество получаемого ими образования вызывает вопросы.

В случае принятия поправок в законе четко пропишут обязанность прохождения промежуточной аттестации на домашнем обучении. Профильный комитет Госдумы предлагает возложить эту задачу на органы местного самоуправления.

Между тем возникают вопросы и к традиционной форме школьного обучения. Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин отметил, что домашние задания в привычном виде практически утратили смысл из-за активного распространения технологий искусственного интеллекта (ИИ). С другой стороны, ИИ обладает и положительными чертами для системы образования.

В то же время министр просвещения России Сергей Кравцов заверил, что школьную программу не будут менять в связи с переходом на новую систему высшего образования. По словам политика, "каких-то проблем сейчас не видим", поэтому изменения не потребуются.