ВСУ нанесли удар по колледжу в Молочанске Запорожской области

Здание колледжа в Молочанске Запорожской области стало целью атаки ВСУ. Об очередном преступлении киевского режима сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Как написал Балицкий в мессенджере "Макс", беспилотный летательный аппарат противника атаковал здание многопрофильного колледжа в Молочанске Токмакского муниципального округа.

Взрывом повреждены остекление и фасад учебного заведения. По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор предупредил, что сохраняется угроза повторных атак.