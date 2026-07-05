Бывшую приемную дочь Алёны Кравец судят за мошенничество: грозит до 10 лет тюрьмы

Алена Кравец призналась, что много лет назад удочерила ребенка, а когда Даниелла выросла и стала проявлять характер, модель и ее муж отправили подростка назад в детский дом. Якобы девочка была совершенно неуправляемой.

Семейную драму обсуждали в студии шоу "Пусть говорят". Даниелла пришла на встречу с приемными родителями и рассказала шокирующие подробности ссор. Якобы ребенку запрещали сладкое, а когда Даниелла находила конфеты, ее избивали. Девушка грозилась засудить приемных родителей, но в итоге сама попала в беду. И только Алена пришла ей на помощь.

"5 ноября прошлого года Даниелла Кравец ответила на звонок с неизвестного номера, а потом продиктовала код из смс – якобы подтверждение доставки посылки. Это классическая схема "развода" мошенниками. В итоге на "Госуслугах" у бывшей дочери Кравец появилась доверенность на некого гражданина Украины. А человек, представившийся сотрудником Росфинмониторинга, предложил Даниелле убрать её за небольшую услугу – выступить в качестве курьера", — пишет газета Metro.

Даниелла согласилась. Бывшая дочь модели взяла посылку у неизвестного и отправила ее через "Почту России". Так она стала соучастницей преступления. Вскоре к Кравец пришли правоохранители, ей предъявили обвинение по статье "Мошенничество". Теперь девушке грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Вину бывшая дочь Алёны Кравец целиком признала и раскаялась. Даниелла пообещала в ближайшее время компенсировать потерпевшим ущерб в размере 82 500 рублей. В суде девушку поддерживала приемная мать.