Мишустин напомнил Пашиняну о комфортном режиме для российских инвесторов

Армения должна создавать комфортный режим для российских инвесторов. Важно, чтобы Ереван обеспечил соблюдение прав и законных интересов предпринимателей из России, подчеркнул российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава российского правительства встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на международной промышленной выставке "Иннопром". Форум проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля.

Пашинян на встрече заявил, что Армения настроена на развитие отношений с Россией. Он решил, что нынешняя встреча - хороший повод сверить часы после прошедших в Армении парламентских выборов. Пашинян утверждает, что Ереван заинтересован в участии в ЕАЭС, передает РИА Новости.