Финляндия закрыла небо над Финским заливом из-за дронов ВСУ

Вооруженные силы Финляндии вводили временные ограничения на полеты над восточной частью Финского залива ранним утром понедельника, 6 июля, из-за воздушной угрозы со стороны Украины.

По словам представителя Главного штаба финских ВС Йере Палданиуса, указанные ограничения были связаны с активностью украинских беспилотных летательных аппаратов.

При этом в Минобороны Финляндии отмечали, что для безопасной ликвидации беспилотников воздушное и морское движение в заливе необходимо перекрывать, ведь "Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считаные минуты" (цитата по РИА Новости).

Ранее источники рассказали, что украинские военные ошибочно направили свои беспилотники, несущие взрывчатые вещества, в направлении Финляндии. Осознав ошибку, Киев предупредил финские власти о случившемся — трагедии удалось избежать.

Тем временем министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что финские власти были осведомлены о том, что украинские дроны в ходе очередной попытки атаковать российскую территорию летят на Санкт-Петербург. По словам политика, из-за этого воздушное и морское движение было несколько ограничено в районах Порвоо и Лаппеенранты, а флот Финляндии "поддерживался в достаточной боевой готовности".