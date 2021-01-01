Единственная любовь актрисы Екатерины Жемчужной: муж сохранил простынь после их первой брачной ночи

4 июля стало известно о смерти актрисы Екатерины Жемчужной. Артистке было 82 года. Причиной смерти стала тромбоэмболия.

Она получила известность по сериалу "Вечный зов" и фильму "Карнавал". Всего же в ее фильмографии - более 40 картин и сериалов.

Примечательно, что в "Карнавале" Екатерина сыграла со своим супругом Георгием Жемчужным. С ним артистка прожила всю жизнь.

Познакомились они в театре "Ромэн". Едва увидев статного красавца, Екатерина потеряла голову. Никаких громких признаний в любви не было. Пышной свадьбы тоже. Георгий просто привел Екатерину к родителям и назвал своей женой. Это событие они отпраздновали в узком кругу.

"Ой, у меня с Гагуленькой не было пышной свадьбы. Мы же учились еще. Просто сбежали вместе, но Гагуля знал, что я девушка. Простынь он сохранил, вы можете себе представить? Зачем сохранил? Для нас невинность и ее потеря в первую брачную ночь — очень важно. Детей обручают с детства хранить честь и верность", - рассказала в одном из интервью Жемчужная.

Впрочем, они официально все же оформили отношения, но случилось это гораздо позже. Впоследствии Георгий пошел учиться на режиссера, а Екатерина отправилась вслед за ним учиться на артистку. Супруги любили друг друга и доверяли. Так, супруг отпустил жену на съемки в Уфу, когда та работала над проектом "Вечный зов".

Когда Екатерина ждала первого ребенка, у нее случился выкидыш. Всему виной интенсивные гастроли. В 1969 году Жемчужная родила дочь Ольгу. Та продолжила актерскую династию. Пошел по стопам Екатерины и ее внук Андрей. Жемчужная успела понянчить и правнука Филиппа.

С супругом Екатерина прожила всю жизнь, вплоть до 2021 года. Тогда оба заболели коронавирусом. Им удалось побороть болезнь, но Георгий начал сдавать, и в июне он умер. Екатерина так тяжело переносила это горе, что не явилась даже на его похороны.

Однако со временем Жемчужная пришла в себя и вернулась к работе. Она до последнего участвовала в постановках "Колдовская любовь" и "Здравствуй, Пушкин!", передает Teleprogramma.org.