МИД России заявил демарш послу Швеции из-за атаки БПЛА на посольство

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест послу Швеции в Москве в связи с очередной атакой двух беспилотников на российское посольство в Стокгольме.

Как сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства, дипломата вызвали на Смоленскую площадь и указали не неприемлемость бездействия властей Швеции в таких ситуациях.

Москва требует от Стокгольма полного соблюдения обязательств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года, а также принятия исчерпывающих мер для прекращения налетов дронов на российские дипмиссии.

Ранее Россия неоднократно напоминала властям скандинавского королевства об обязанности обеспечивать защиту и соблюдение правопорядка в отношении дипломатических миссий других государств, размещенных на шведской территории.

При этом руководитель военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что ухудшение российско-шведских отношений не является временным явлением — Москва и Стокгольм находятся "в затяжном стратегическом противостоянии", а виновата в этом якобы Россия.