ВСУ нанесли удар по градирне строящейся Курской АЭС

Украинский беспилотник минувшей ночью нанес удар по градирне строящегося энергоблока №2 Курской АЭС-2. Также были зафиксированы дроны ВСУ в районе Смоленской и Ленинградской атомных электростанций, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

По данным гендиректора концерна, на прошлой неделе ВСУ атаковали пожарную часть в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре. Эта часть обеспечивает пожарную безопасность ЗАЭС.

Лихачев предупредил, что постоянные удары ВСУ по району Запорожской АЭС снижают порог чувствительности. В результате до катастрофы регионального масштаба остается один шаг, приводит слова главы "Росатома" РИА Новости.