Над Киевом – зарево пожаров. В разных районах поднимаются гигантские столбы черного дыма. Минувшей ночью российские войска атаковали примерно с десяток целей в украинской столице и пригородах. Это был один из самых массированных ударов за все время СВО.

Системы противовоздушной обороны ВСУ оказались бесполезны. На перехват взмывает ракета, выпущенная из установки "Пэтриот". Но через секунды она непредсказуемо меняет курс и пикирует на жилые дома.

Российские военные, как заявило Минобороны, работали исключительно по промышленным объектам, так или иначе связанным с ВСУ. Уничтожены и повреждены заводы "Абрис", "Буревестник", "АрмоТех", "Квант", "Кузница на Рыбальском" и "Визар". Это предприятия где производили ударные беспилотники, зенитные установки, морские дроны и катера, системы наведения, и навигации.

Еще один мощный взрыв прогремел в пригородном поселке Вишневое. Точное попадание по складу, где ВСУ хранили танковые снаряды для "Абрамсов". И не простые снаряды, а с обедненным ураном. То есть очень токсичные. Детонация боеприпасов продолжается уже несколько часов.

Громко сегодня и на передовой. Группировка "Центр" начала сносить укрепления ВСУ в Доброполье, Славянске и Краматорске. Прямое попадание в заброшенный дом, где прятались националисты. А вот серия ударов по технике. И по боевикам, которые рассредоточились в лесу.

Но основная цель - бывшая славянская теплоэлектростанция. Сегодня это самый крупный укрепрайон в городе. Для его уничтожения авиация применяет полуторатонные бомбы. Точность обеспечивают корректировщики огня.

В Константиновке российские военные предложили ВСУ сделать пятичасовую паузу. Прекратить обстреливать город. Забрать тела своих убитых. И дать коридор для выхода мирных жителей. Их, по разным оценкам, может быть свыше 2 тысяч человек. Но бандеровцы отказались и открыли огонь. Это еще раз доказывает циничность режима. Ведь Киев упорно твердит, что российских войск в городе нет. Значит, ВСУ намерено били по своим, украинцам. Эвакуацию стариков, женщин и детей взяли на себя наши бойцы.

Спасают и людей и животных. Среди развалин дома, по которому ударили бандеровские дроны, нашли перепуганного котенка. Его отбросило взрывной волной. Если бы не штурмовики - наверняка бы погиб. Контуженного хвостатого с выпученным от ужаса глазами выходили. Сейчас он идет на поправку. Кличку дали знаковую - Фипик. По названию FPV-дронов, которые, кота едва не погубили. Вот такие фронтовые превратности судьбы.