Масштабная эвакуация объявлена на юге Франции из-за мощных природных пожаров. В общей сложности свои дома были вынуждены покинуть почти 15 тысяч человек. Для них оборудовали пункты временного размещения.

В эпицентре стихийного бедствия - департамент Восточные Пиренеи. Там огнем охвачены уже свыше 2 тысяч гектаров леса. Сразу в нескольких районах ввели ограничения на дорогах. Под угрозой оказался третий этап велогонки "Тур де Франс". В итоге его все же решили провести, но без зрителей.

К тушению огня привлечены почти 700 пожарных и спецавиация. Однако и пламя только набирает силу из-за сильного ветра и засухи на фоне аномальной жары, которая установилась на юге Европы в конце июня.

Похожая ситуация - и в соседней Испании. Горят леса в провинции Жирона на северо-востоке королевства, и взять ситуацию под контроль пока не удается.