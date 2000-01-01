Что стало с женами самых опасных бандитов России 90-х: никакого "долго и счастливо" у них не было

Первые красавицы страны в 90-х легко соглашались на отношения с криминальными авторитетами. Но мало кому из них удалось надолго пережить своих избранников.

Первую часть историй красавиц, связавшихся с бандитами читайте по ссылке ——>

Паша Цируль и Мама Роза

Паша Цируль прошел путь от обычного карманника до влиятельного лидера криминального мира, хранителя воровского общака. Он наладил поставку запрещенных веществ из Колумбии, а также взял под контроль практически всю территорию "воздушных ворот" России — Шереметьево-1 и Шереметьево-2.

Жил Цируль на широкую ногу, ни в чем себе и своей любимой женщине не отказывая. В особняке Паши висела 700-килограммовая люстра стоимостью 58 тысяч долларов. Антиквариат, раритетные гобелены, бассейн, сауна, оранжерея, пыточная в подвале — все это поразило сотрудников милиции, когда 9 декабря 1994 года они арестовали Цируля.

После ареста Цируля в его дом стали съезжаться представители преступных группировок и забирать деньги из общака. Остановить это и вытащить Пашу из-за решетки всеми силами пыталась Мама Роза, Роза Гумаровна, — известная в криминальных кругах женщина, верная спутница жизни Цируля.

Красавицу-татарку Паша обожал, но официально жениться на ней не мог. Авторитет чтил воровской закон. Однако Цируль нашел выход: он женил Розу на своем младшем брате. Так они вместе и жили. Роза даже родила от Цируля ребенка.

Но спасти любимого она не смогла. Авторитет серьезно сидел на запрещенных веществах. Они его и погубили. Паша скончался от передоза прямо в камере.

Про Розу потом писали всякое: то ли прячется в США от "друзей" бывшего, то ли сидит там в тюрьме. На самом деле вскоре после гибели Цируля от передозировки ушла в мир иной и Мама Роза. На запрещенные препараты ее подсадил Паша.

Совок и Людмила

В нулевых Тольятти погряз в третьей "великой рэкетирской войне". Во главе Волговской ОПГ находился Дмитрий Рузляев. Еще одним лидером группировки считался жестокий бандит Совок — Евгений Совков. Он находился в розыске и жил в Москве по поддельному паспорту на имя Павла Лизунова вместе с 28-летней невестой из Тольятти — Людмилой Матыциной.

Частенько захаживал Совков в Краснопресненские бани — любимое место авторитетных преступников. 26 декабря 2000 года Совок отправился на встречу к этим самым баням, взяв с собой Людмилу (но оставил ее в автомобиле). Разговор между Евгением и неким мужчиной в черном длился недолго. Когда Совков развернулся и пошел обратно к машине, раздались выстрелы. Матыцина в ужасе выпрыгнула из авто и тут же получила пулю.

Совков с тяжелым ранением сумел добраться до водительского сиденья, но через четыре часа умер в больнице. Людмила же погибла на месте, киллер произвел контрольный выстрел в голову.