Жители Купянска Харьковской области стали заложниками ВСУ. Украинские боевики препятствуют эвакуации гражданских из купянской агломерации в сторону освобожденных ВС России населенных пунктов, применяя оружие, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

Ганчев уточнил, что ВСУ применяют оружие на поражение, не позволяя мирным жителям эвакуироваться. При этом сами украинские подразделения размещаются в жилых кварталах, в оставленных людьми домах.

Случаи насилия участились и из-за острого дефицита продовольствия на позициях ВСУ. Боевики силой отнимают у местных жителей продукцию их личных хозяйств, передает ТАСС.