Трамп решил обсудить с Зеленским пути завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп планирует обсудить ситуацию вокруг украинского конфликта на саммите НАТО в Анкаре, который пройдёт 7-8 июля. Как заявили в Белом доме, президент США испытывает крайнюю необходимость положить конец войне. Пути достижения этого результата он намерен обсудить с Владимиром Зеленским, передает Associated Press.

Сам Трамп считает, что в Анкаре он сможет добиться результата. Американский лидер заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется.

Комментируя предшествовавший брифингу разговор с президентом России, Трамп заявил, что Владимир Путин также хочет, чтобы конфликт завершился. Разговор с российским лидером глава Белого дома назвал очень хорошим. Трамп добавил, что планирует созвониться с Путиным после встречи с Зеленским в Анкаре, сообщает РИА Новости.