Американист Васильев: У Трампа вновь проснулся интерес к дипломатии

Почему, по мнению многих западных изданий, на предстоящем саммите НАТО в Анкаре не будет звучать тема Киева? Что поменялось после разговора Владимира Путина с президентом США? И с чего вдруг у Дональда Трампа вновь проснулся интерес к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине?

На эти и другие вопросы ведущего программы "События. 25-й час" Алексея Фролова ответил Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады.

"Появилось определённого рода окно возможностей для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки проблему мирного дипломатического урегулирования украинского конфликта. У Трампа вновь проснулся интерес к дипломатии, к миру", - отметил он.

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