С вечера понедельника, 6 июля, до 6 часов утра вторника, 7 июля, в направлении Московского региона летело более 430 украинских беспилотников. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как уточнил Сергей Собянин в своем MAX-канале, из указанного количества дронов 36 вражеских БПЛА было ликвидировано на подлете к Москве.

При этом большая часть устройств была нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Сергей Собянин, говоря о попытках атак со стороны неприятеля, подчеркивал: силы ПВО делают всё возможное, чтобы защитить Москву от террористических актов с участием беспилотников. Мэр столицы выразил огромную благодарность Вооруженным силам и заверил, что Москва максимально содействует военным, чтобы город оставался в безопасности.

Депутат Государственной думы Андрей Колесник отмечал, что в попытках привлечь к себе утраченное внимание Запада киевский режим пытается заявить налетами дронов: "Я тоже тут есть, атакую святое для России место — ее столицу, Москву". Однако утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский "не понимает, что сейчас Россия не будет отвечать симметрично — мы ответим беспрецедентно, Украину ждет тяжелая история".