Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые подвиги наших бойцов в ходе спецоперации. Рядовой Вячеслав Бучнев при подвозе продовольствия и боеприпасов на передовую подвергся атаке вражеского беспилотника. Покинув машину, он занял выгодную позицию и уничтожил дрон. Груз нашим наступающим подразделениям был доставлен вовремя.

Младший сержант Константин Прохоров вместе со своей группой продвигался по заданному маршруту в лесополосе и попал под миномётный обстрел ВСУ. Под плотным огнём Константин оказал раненому первую помощь и организовал его эвакуацию в полевой госпиталь.