Информация о ситуации в зоне спецоперации. Наши бойцы активно атакуют позиции ВСУ. Наступление идет по всем стратегическим направлениям.

Это кадры боев за Копани - село полностью перешло под контроль наших военных в начале июля, а теперь в Минобороны рассказали подробности. Штурмовики под прикрытием артиллерии и беспилотников атаковали позиции боевиков малыми группами. На подступах к поселку завязался бой, неприятель попытался зайти с тыла, но был уничтожен, потеряв два взвода.

Освобождение села Копани позволило группировке "Восток" серьезно усилить давление на оборону ВСУ в Запорожской области. А это уже Добропольское направление - по вражеским опорникам работают самоходные гаубицы "Мста". Снаряды ложатся точно в заданный квадрат, обеспечивая надежную огневую поддержку передовым отрядам.

В интересах группировки "Запад" сокрушительное поражение врагу наносит армейская авиация. Получив координаты, экипаж Ми-28НМ ударил ракетой по расположению личного состава боевиков и замаскированному пункту управления БПЛА. Разведка подтвердила - все заданные цели уничтожены.