Грандиозный скандал на ЧМ: красную карточку игроку США отменили по звонку из Белого дома

история о чуть ли не самом крупном скандале за всю историю чемпионатов мира по футболу: перед встречей США и Бельгии в одной восьмой финала игроку американской сборной Фоларину Балогуну отменили красную карточку.

В матче против Боснии и Герцеговины нападающий сборной США наступил на голеностоп Тарику Мухаремовичу, что по правилам игры считается фолом и влечет строгие штрафные санкции. В частности - запрет на участие в ближайшей игре чемпионата. Однако уже 6 июля ФИФА объявила: дисквалификация приостановлена на один год. Таким образом, шансы команды США в матче с Бельгией сильно повышаются. Ведь Балогун - ее основной форвард.

Оказалось, что красную карточку отменили по звонку из Белого дома. Дональд Трамп уже признал, что лично звонил Джанни Инфантино, чтобы отменить штраф нападающему сборной США.