Наталья Андрейченко вышла к людям с шокирующим заявлением: "Меня похоронили 5 лет назад"

Наталья Андрейченко весной отметила 70-летие. Но для актрисы это лишь цифры в паспорте. Жизнелюбием и энергичностью звезды кино можно только восхищаться. Наталья много путешествует, общается с людьми, активно ведет свои соцсети.

На днях Наталья как обычно зашла в свой блог и обомлела. Поклонники прислали актрисе отрывок ток-шоу, в котором говорилось, что она "ушла из жизни от ковида в 2021 году". Андрейченко тут же записала видео, в котором обрушилась с обвинениями на редакторов передачи.

"Я только из Сочи. Я такая счастливая, мне дали приз — великолепную статуэтку — за развитие мирового кинематографа… А вы меня похоронили еще 5 лет тому назад. Вы чего? Я ни на кого не сержусь, но проверяйте хотя бы факты", — заявила актриса со страницы своего блога.

Но в итоге выяснилось, что Наталья ошиблась. В ток-шоу рассказывали не об актрисе, а о ее маме, которая действительно умерла в 2021 году после продолжительной болезни.

Напомним, Андрейченко сыграла в таких лентах как "Сибириада" и "Военно-полевой роман", однако зрители ее полюбили после главной роли в фильмах про Мэри Поппинс. Сама Наталья благодарит Бога за то, что ей удалось сыграть эту героиню, ведь изначально рассматривали другую актрису.

Однако блистательную карьеру Андрейченко променяла на любовь. В 1991 году она перебралась в Америку к своему возлюбленному Максимилиану Шеллу. В 2005 году после развода актриса вернулась на Родину, но вскоре уехала в Мексику.