ВС России продвигаются вглубь обороны противника, продолжая специальную военную операцию. Улучшили тактическое положение подразделения группировки войск "Север". Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в Сумской области, сообщили в Минеобороны России.

По данным военного ведомства, российские войска нанесли удары по формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в Харьковской области. Подразделения группировки войск "Запад" также заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской области и в ДНР.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила девять управляемых авиационных бомб и 811 украинских дронов.