В Подмосковье спасли спаниеля, метавшегося по проезжей части

Необычная спасательная операция в Подмосковье: на Новорижском шоссе водители заметили спаниеля, который метался по оживленной проезжей части с риском погибнуть под колесами машин.

Неравнодушные люди перекрыли движение, чтобы поймать обезумевшее от страха животное. Однако сделать это оказалось довольно сложно - испуганная собака никого к себе не подпускала, возмущенно лаяла и даже пыталась укусить своих спасителей.

После нескольких попыток спаниель все же дался в руки. Забрала его женщина, которая находилась за рулем одного из авто. Она заявила, что будет искать хозяев пса.